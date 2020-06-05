Март Хельме: внешние границы ЕС лучше не открывать до июля

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме принял в пятницу участие в неформальной видео-встрече Совета по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского Союза (ЕС), где сообщил коллегам, что Эстония выступает за то, чтобы отложить открытие внешней границы ЕС как минимум до конца июня, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
”Для того, чтобы достигнутый внутри Шенгенской зоны эпидемиологический баланс к середине июня не сместился, ограничения на пересечение внешней границы должны сохраняться как минимум до 30 июня”, — сказал Хельме.
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