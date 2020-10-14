Март Хельме в интервью немецкому СМИ: Путин может быть и врагом, и другом(20)
Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle на русском языке.
Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle на русском языке.
"Я знаток российской истории. Россия непростая страна. Там все не черно-белое. Есть регионы, разные институты, силовики, крупные города, экономические круги. Очень сложно найти равновесие между всеми этими группировками. Путин в этой схеме — аптекарь, который должен все уравновешивать", — ответил на вопрос DW про Россию Март Хельме.
Затем репортер DW спросил прямо: президент России Владимир Путин — враг для Эстонии?
"Путин прагматик. Если надо, он будет врагом, если надо — другом. Сейчас он нейтрально относится к странам Балтии. Для него мы слишком маленькие страны, заниматься которыми нет смысла. Активно надо вести дела с Америкой, Германией, Францией, Китаем. Для него страны Балтии — европейская провинция. Слишком много энергии вкладывать нет смысла", — подчеркнул министр внутренних дел Хельме.
По его мнению, Путин, конечно, следит за нами. "Чтобы контролировать Балтийское море, нужно контролировать страны Балтии".
В ходе интервью речь зашла и о рабочих из Украины, которые активно приезжают в страны Балтии.
"В Эстонии где-то 25% русскоговорящих. В Латвии около 40%. В Литве 15%. Поэтому в Литве и говорят: "Пусть украинцы приезжают". Там нет ситуации, что литовский язык останется в меньшинстве. Украинцы не будут тут говорить по-эстонски, они будут говорить по-русски, и я их прекрасно понимаю. Мы против этого. Экономические причины тоже — украинцы готовы работать за мизерную зарплату. Местные потеряют работу, так как не готовы трудиться за такие деньги", — считает политик EKRE.
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