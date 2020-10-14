Март Хельме в интервью немецкому СМИ: Путин может быть и врагом, и другом

"Я знаток российской истории. Россия непростая страна. Там все не черно-белое. Есть регионы, разные институты, силовики, крупные города, экономические круги. Очень сложно найти равновесие между всеми этими группировками. Путин в этой схеме — аптекарь, который должен все уравновешивать", — ответил на вопрос DW про Россию Март Хельме.

Затем репортер DW спросил прямо: президент России Владимир Путин — враг для Эстонии?

"Путин прагматик. Если надо, он будет врагом, если надо — другом. Сейчас он нейтрально относится к странам Балтии. Для него мы слишком маленькие страны, заниматься которыми нет смысла. Активно надо вести дела с Америкой, Германией, Францией, Китаем. Для него страны Балтии — европейская провинция. Слишком много энергии вкладывать нет смысла", — подчеркнул министр внутренних дел Хельме.

По его мнению, Путин, конечно, следит за нами. "Чтобы контролировать Балтийское море, нужно контролировать страны Балтии".

В ходе интервью речь зашла и о рабочих из Украины, которые активно приезжают в страны Балтии.

"В Эстонии где-то 25% русскоговорящих. В Латвии около 40%. В Литве 15%. Поэтому в Литве и говорят: "Пусть украинцы приезжают". Там нет ситуации, что литовский язык останется в меньшинстве. Украинцы не будут тут говорить по-эстонски, они будут говорить по-русски, и я их прекрасно понимаю. Мы против этого. Экономические причины тоже — украинцы готовы работать за мизерную зарплату. Местные потеряют работу, так как не готовы трудиться за такие деньги", — считает политик EKRE.