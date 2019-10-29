Март Хельме в "Актуальной камере": новым министром будет не Тойво Таса

В то же время Хельме отметил, что "это не Тойво Таса", имя которого было упомянуто накануне в одном из материалов Delfi.

Ратас будет находится с визитом в США до 1 ноября и вернется в Эстонию на выходных.

В минувшую среду министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго подала заявление об отставке.

Кинго обвинили в том, что она дважды солгала, выступая перед членами Рийгикогу.