Март Хельме в "Актуальной камере": новым министром будет не Тойво Таса
Председатель Эстонской консервативной народной партии Март Хельме в прямом эфире программы ЭТВ "Актуальная камера" сообщил, что партия не будет называть своего кандидата в министры торговли и инфотехнологий до возвращения премьер-министра Юри Ратаса из США.
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