29.10.2019, 21:58

Март Хельме в "Актуальной камере": новым министром будет не Тойво Таса


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Март Хельме в "Актуальной камере": новым министром будет не Тойво Таса
Ilmar Saabas

Председатель Эстонской консервативной народной партии Март Хельме в прямом эфире программы ЭТВ "Актуальная камера" сообщил, что партия не будет называть своего кандидата в министры торговли и инфотехнологий до возвращения премьер-министра Юри Ратаса из США.

В то же время Хельме отметил, что "это не Тойво Таса", имя которого было упомянуто накануне в одном из материалов Delfi.

Ратас будет находится с визитом в США до 1 ноября и вернется в Эстонию на выходных.

В минувшую среду министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго подала заявление об отставке.

Кинго обвинили в том, что она дважды солгала, выступая перед членами Рийгикогу.

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