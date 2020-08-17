Март Хельме требует с Тоомаса Хендрика Ильвеса и Индрека Таранда возмещение ущерба в 50 000 евро

Вопрос о финансовых делах в период пребывания Хельме в Москве (1995–1999 год) поднял бывший канцлер МИД Индрек Таранд. О том, что у Хельме там не все было в порядке, вспомнили в разговоре с Delfi также стоявший тогда во главе правительства Март Лаар и министр иностранных дел Тоомас Хендрик Ильвес.

Таранд пишет в Eesti Ekspress, что в феврале 2001 года Март Хельме ушел с поста вице-канцлера Министерства иностранных дел, поскольку ”попался внутреннему контролю министерства на нецелевом использовании 500 000 эстонских крон”. Ильвес же заявил изданию, что из-за пуаницы в финансовых делах Хельме отозвали с поста посла Эстонии в РФ.

Март Хельме же отрицает все эти заявления: "Распространяемые Тарfндом и Ильвесом заявления — клевета".

Теперь он предъявил Таранду и Ильвесу предупреждение с требованием опровергнуть "клевету" в течение 10 дней, перестать распространять ложные данные и возместить моральный ущерб в размере 50 000 евро. Если же требования не будут выполнены, то Хельме планирует обратиться в суд.

До тех пор, пока вопрос остается на уровне "слово против слова", будет действовать юридический принцип, что все сомнения толкуются в пользу подозреваемого, то есть Март Хельме — кристально чист.