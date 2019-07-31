31.07.2019, 19:21

Март Хельме сравнил Поющую революцию с массовой истерией, но потом отрекся от своих слов. Юри Ратас ситуацией недоволен

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rus.delfi.ee
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Март Хельме сравнил Поющую революцию с массовой истерией, но потом отрекся от своих слов. Юри Ратас ситуацией недоволен
Ekspress Meedia Kollaaž

Министр внутренних дел Март Хельме дал интервью изданию Eesti Päevaleht, в котором назвал Поющую революцию массовой истерией. После выхода интервью он сообщил, что его спровоцировали и что он всегда считал Поющую революцию символом борьбы за свободу и ни в коем случае не хотел принизить ее роль в истории.

Премьер-министр Юри Ратас уже отметил, что Хельме в интервью баланс не соблюсти не смог и слова о массовой истерии неприемлемы.

”Для этого нет никаких оснований и это неприемлемо. Также министр сказал в интервью о лжедемократии, которую нужно разрушить. Эстонское Государство как по конституции, так и в действительности является независимым демократичным государством, где носителем высшей государственной власти является народ. Вместо разрушения наше государство, народ и демократия нуждаются в защите и сохранении”, — написал Ратас в соцсетях.

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Ратас отметил, что Поющая революция объединила людей и привела нас к бескровному восстановлению независимости, а те люди, кто участвовал в этом и в любом другом общественном начинании, могут по праву гордиться тем вкладом, что они внести в восстановление независимости.

Сегодня утром издание EPL опубликовало интервью с Мартом Хельме. В предисловии к нему журналист Вахур Кооритс отметил, что обычно Хельме очень нравится говорить о музыкальной карьере советских времен или работе дипломатом в Москве, а вот периода, о котором люди его возраста вспоминают с большой охотой, он как будто бы избегает.

На прямой вопрос журналиста относительно участия Хельме в Балтийской цепочке, ночных праздниках песни и других событиях Поющей революции, политик ответил, что он в них участия не принимал. ”В это время я жил в деревне и занимался сельским хозяйском. Также в начале восстановления независимости у меня не было никаких намерений заниматься политикой. Ни малейших. Политикой я стал заниматься существенно позже, когда ушел из чиновников, так как видел, что страна идет в неправильном направлении. Те, кто активно выступали в конце 80-х-начале 90-х, предали идеалы государства”, — сказал Хельме.
На вопрос о том, поступил бы он также и сейчас, Хельме ответил утвердительно. ”Я бы поступил точно так же. Это была такая массовая истерия. Все шли, никто уже не боялся советского строя. А у меня этого страха и до этого не было и массовым психозам я не поддаюсь”, — заявил Хельме.

После выхода интервью политик сказал, что журналист его спровоцировал и всеми своими вопросами пытался показать, что неучастие в событиях Поющей революции по сути является преступлением. ”Я пытался объяснить журналисту, что я не тот человек, который легко поддается массовым движениям. Помимо прочего, я четко сказал, что не считаю события конца 1980 года массовой истерией. Скорее это были массовые настроения. Но, конечно же, в заголовок или вводную часть это вынесено не было. Считаю необходимым подчеркнуть, что я ни в коем случае не хочу принизить роль Поющей революции в новейшей истории Эстонии”, — сказал лидер EKRE.

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