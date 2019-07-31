Март Хельме сравнил Поющую революцию с массовой истерией, но потом отрекся от своих слов. Юри Ратас ситуацией недоволен

На прямой вопрос журналиста относительно участия Хельме в Балтийской цепочке, ночных праздниках песни и других событиях Поющей революции, политик ответил, что он в них участия не принимал. ”В это время я жил в деревне и занимался сельским хозяйском. Также в начале восстановления независимости у меня не было никаких намерений заниматься политикой. Ни малейших. Политикой я стал заниматься существенно позже, когда ушел из чиновников, так как видел, что страна идет в неправильном направлении. Те, кто активно выступали в конце 80-х-начале 90-х, предали идеалы государства”, — сказал Хельме.
На вопрос о том, поступил бы он также и сейчас, Хельме ответил утвердительно. ”Я бы поступил точно так же. Это была такая массовая истерия. Все шли, никто уже не боялся советского строя. А у меня этого страха и до этого не было и массовым психозам я не поддаюсь”, — заявил Хельме.
После выхода интервью политик сказал, что журналист его спровоцировал и всеми своими вопросами пытался показать, что неучастие в событиях Поющей революции по сути является преступлением. ”Я пытался объяснить журналисту, что я не тот человек, который легко поддается массовым движениям. Помимо прочего, я четко сказал, что не считаю события конца 1980 года массовой истерией. Скорее это были массовые настроения. Но, конечно же, в заголовок или вводную часть это вынесено не было. Считаю необходимым подчеркнуть, что я ни в коем случае не хочу принизить роль Поющей революции в новейшей истории Эстонии”, — сказал лидер EKRE.
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