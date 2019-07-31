Март Хельме сравнил Поющую революцию с массовой истерией, но потом отрекся от своих слов. Юри Ратас ситуацией недоволен

Премьер-министр Юри Ратас уже отметил, что Хельме в интервью баланс не соблюсти не смог и слова о массовой истерии неприемлемы.

”Для этого нет никаких оснований и это неприемлемо. Также министр сказал в интервью о лжедемократии, которую нужно разрушить. Эстонское Государство как по конституции, так и в действительности является независимым демократичным государством, где носителем высшей государственной власти является народ. Вместо разрушения наше государство, народ и демократия нуждаются в защите и сохранении”, — написал Ратас в соцсетях.

Ратас отметил, что Поющая революция объединила людей и привела нас к бескровному восстановлению независимости, а те люди, кто участвовал в этом и в любом другом общественном начинании, могут по праву гордиться тем вкладом, что они внести в восстановление независимости.

Сегодня утром издание EPL опубликовало интервью с Мартом Хельме. В предисловии к нему журналист Вахур Кооритс отметил, что обычно Хельме очень нравится говорить о музыкальной карьере советских времен или работе дипломатом в Москве, а вот периода, о котором люди его возраста вспоминают с большой охотой, он как будто бы избегает.