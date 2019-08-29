Март Хельме созывает правительственную комиссию для борьбы с распространением марихуаны в молодежной среде

Комиссия с участием экспертов в области здравоохранения, социальных дел и правоохранительной сферы была сформирована еще в апреле 2012 года.

Больший акцент будет сделан на предупредительную работу. В последнее время было организовано соответствующее обучение молодежных работников, полицейских, учителей, и эта работа дает результаты, считает Хельме.

"Одной из целей является добиться того, чтобы Эстония больше не была известна в мире как страна с высоким числом смертности по причинам, связанным с упортреблением наркотиков", - сказал глава МВД.

Проведенное среди школьников Институтом развития здоровья исследование показало, что среди учащейся молодежи снизилось, к примеру, интерес к марихуане. Среди подростков в возрасте до 15 лет марихуану попробовали 17 процентов участников опроса. Четыре года назад этот показатель составлял 24 процента.

Однако ситуация, когда подобную марихуане одурманивающую продукцию можно легко приобрести, может прервать позитивную тенденцию, считают в МВД.

"Молодежь, которая является наиболее ранимой группой, быстро попадает от легко доступной и кажущейся невинной марихуаны и подобных ей продуктов в зависимость. Необходимо выработать план действий. С этой целью я созываю осенью правительственную комиссию по противодействию наркотикам, на которой мы рассмотрим предложения экспертов и решим, как двигаться дальше", - скзаал Хельме.