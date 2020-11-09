09.11.2020, 11:38

Март Хельме сообщил, что покидает должность министра внутренних дел

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EKRE valimispidu Wabaduses 3.03.2019
Mart Helmes viitas Donald Trumpile juba EKRE valimispeol mullu märtsis.Foto: Andres Putting

Министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра.

"Чтобы не подвергать угрозе наше правительство и референдум, ухожу в отставку", — сообщил Хельме.

"Чтобы вы вообще без меня делали? Вы же ведь вообще не можете без меня жить. Пять лет я давал вам работу и хлеб, а вы этим злоупотребляли", — заявил Хельме.

Глава EKRE Мартин Хельме добавил, что кандидатура нового министра внутренних дел пока неизвестна. "Обязательно найдем хорошего кандидата", — пообещал он.

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