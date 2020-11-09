Март Хельме сообщил, что покидает должность министра внутренних дел

"Чтобы не подвергать угрозе наше правительство и референдум, ухожу в отставку", — сообщил Хельме.

"Чтобы вы вообще без меня делали? Вы же ведь вообще не можете без меня жить. Пять лет я давал вам работу и хлеб, а вы этим злоупотребляли", — заявил Хельме.

Глава EKRE Мартин Хельме добавил, что кандидатура нового министра внутренних дел пока неизвестна. "Обязательно найдем хорошего кандидата", — пообещал он.