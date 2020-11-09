Март Хельме сообщил, что покидает должность министра внутренних дел

Министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра.
"Чтобы не подвергать угрозе наше правительство и референдум, ухожу в отставку", — сообщил Хельме.
"Чтобы вы вообще без меня делали? Вы же ведь вообще не можете без меня жить. Пять лет я давал вам работу и хлеб, а вы этим злоупотребляли", — заявил Хельме.
Глава EKRE Мартин Хельме добавил, что кандидатура нового министра внутренних дел пока неизвестна. "Обязательно найдем хорошего кандидата", — пообещал он.
"Сегодня появилась новость, что оппозиция хочет выразить Марту Хельме вотум недоверия, но мы им такой радости не доставим. В коалиции не было требований об отставке", — добавил Хельме-младший.
В связи с добровольным уходом Марта Хельме с поста главы МВД, запланированное оппозицией голосование по вотуму недоверия в Рийгикогу не состоится.
Март Хельме же теперь вернется на свое депутатское место в Рийгикогу.
Дело Симпсона раскололо общество и создало семью Кардашьян
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
Ни в коем случае не отвечайте на звонки словом "да". Вот почему
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина