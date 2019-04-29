Март Хельме: риторика EKRE не изменится — забудьте об этом!

Хельме отметил, что об изменении риторики говорили как министр социальных дел Танель Кийк, премьер-министр Юри Ратас, президент Керсти Каьлюлайд, так и некоторые другие.

Так, на прошлой неделе кандидат в министры сельской жизни Март Ярвик сказал Delfi: ”Мне кажется, риторика EKRE уже потихоньку меняется и будет меняться еще”.

"А я скажу вам, друзья, что вы выдаете желаемое за действительное", — сказал Хельме в радиоэфире и добавил, что риторика партии ”по сути была довольно умеренной” по сравнению, например, с риторикой Ахто Лобьякаса, Вильи Кийслер, Ээро Эпнера, Андруса Кивиряхка или журналиста Postimees Эне Паюла.

Мартин Хельме в свою очердь добавил, что говорить то, что они хотят, — это их конституционное право ”Мы не позволим никому нас запугать, будь то президент или кто-то третий-пятый-десятый, кто попытается, что называется, надеть на нас намордник. Чтоб мы следили за своей риторикой. Наша риторика очень прямолинейна. Мы стоим за Эстонию”.