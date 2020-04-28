Март Хельме рассказал о критериях для смягчения мер пограничного контроля

"Мы сотрудничаем в этом направлении со всеми тремя странами. Отдельная рабочая группа с Финляндией действует уже несколько недель. Вчера в правительстве договорились, что начнем переговоры по формированию единой группы с участием четырех стран", - добавил Хельме.

Как сказал министр, позиция Эстонии по прекращению пограничного контроля совпадает с видением Европейской комиссии, которая допускает смягчения только тогда, когда эпидемиологическая ситуация в приграничных регионах будет достаточно однородной, а соблюдение дистанции между людьми станет нормальным явлением.

"Только тогда, когда картина по обе строны границы будет схожей, мы можем вновь разрешить людям свободно перемещаться", - сказал Хельме и отметил важность решения вопроса "маятниковой" трудовой миграции между сосединими странами. Как известно, граница для работающих в соседних странах жителей Эстонии и Латвии держится открытой, а трудовая миграция между Эстонией и Финляндией полностью приостановлена.

По словам Хельме, страны-члены ЕС должны прийти к соглашению относительно единых мер доверия, которым бы следовали все страны при открытии своих границ.

Министр сообщил, что временные ограничения на пересечение границы будут пересматриваться каждые две недели. Нынешние действуют до 17 мая.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!