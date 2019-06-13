Март Хельме распустит межведомственную рабочую группу по вопросам иммиграции

Правительство ждало предложений до конца июня, но уже сейчас ясно, что в указанный срок при отсутствии консенсуса, группа не уложится.

Рабочая группа, однако, ранее сделала правительству ряд предложений, которые пошли в работу. Начиная с лета 2018 года из-под ограничений были выведены специалисты высокого уровня, которым работодатель был готов платить по меньшей мере двойную среднюю по Эстонии зарплату (в настоящий момент — 2620 евро). Целью было способствовать тому, чтобы в Эстонию приезжали люди, способные внести вклад в развитие страны.

Рабочая группа была создана летом 2017 года, чтобы привлечь различные группы общества и экспертов к решению вопросов регулирования иммиграции. Тогда перед группой ставилась задача проанализировать, как приезд иностранной рабочей силы может помочь решить проблемы Эстонии.

В прошлом году задача была изменена: рабочая группа должна была выработать предложения по изменению регулирования иммиграции.

В группу входили представители министерств, университетов, профсоюзов, работодателей, Кассы по безработицы, полиции и других ведомств.