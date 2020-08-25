Март Хельме противоречит сам себе: именно он руководил комиссией, которая выбирала фирму для ремонта посольства в Москве

Пару десятилетий назад СМИ много говорили о внутреннем расследовании, которое было проведено Министерством иностранным дел, чтобы определить, пытался ли посол Хельме за деньги посольства отремонтировать свою мызу в Сууре-Ляхтру. Вопросы висят в воздухе до сих пор, а материалы, которые могли бы пролить свет на дело, испарились.

"Посол занимается административной работой минимально. У него даже нет возможности принимать самовольные решения в финансовых вопросах. За использование бюджетных средств, находящихся в области юрисдикции министерства, отвечают и соответствующие решения принимают министр, канцлер, вице-канцлер и глава административного отделения, но не посол”, — заявил на прошлой неделе Хельме посредством пресс-релиза.

Тем не менее, в распоряжении Delfi оказался протокол, подписанный 18 марта 1997 года Мартом Хельме как руководителем комиссии, которая выбирала фирму для ремонта здания посольства ЭР в Москве. Кроме него в комиссию входили Рейн Холм и Марье Масса.

Erakogu

Приглашение для участия в конкурсе было выдано трем фирмам. Их предложения приводятся в протоколе. Победителем тендера стала AS Tallinna Restauraator. В протоколе отдельно отмечено, что предложение этой фирмы оказалась самым дешевым и что фирма дает на свои работы двухлетнюю гарантию. Стоимость работ составляла 9 млн крон. Поскольку в государственном бюджете 1997 года на это было отведено всего 4,2 млн крон, договор был изменен таким образом, что в текущем году AS Tallinna Restauraator должна была произвести работ только на 4,2 млн евро. При этом в 1998 году обстоятельства изменились и ремонт продолжила строительная фирма EMV.

AS Tallinna Restauraator осуществляла ремонт и на личной мызе Хельме, о чем в конце 90-х писали все крупные издания. Руководитель предприятия Тойво Лепик сообщил тогда, что Хельме остался ему должен за ремонт мызы и предложил отремонтировать ее за счет прибыли, полученной от ремонта посольства в Москве.

Сам Хельме публично заявлял, что ремонтировал мызу за свои деньги.

Комментариев относительно противоречия (между утверждением Хельме, что у него не было полномочий решать, каким образом будут потрачены деньги, и тем фактом, что он руководил комиссией, которая определяла, кто будет ремонтировать посольство) от Хельме получить не удалось. Журналисты с прошлой недели пытались связаться как с самим Хельме, так и пресс-службой EKRE по разным каналам связи, но безуспешно.