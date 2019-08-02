02.08.2019, 19:35

Март Хельме пропустил несколько заседаний правительства подряд. По слухам, и в министерстве он появлялся редко

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Pressikonverents Stenbocki majas
Mart Helme valitsuse pressikonverentsil Stenbocki majasFoto: Jaanus Lensment

Председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме три недели подряд отсутствовал на заседаниях правительства. Последний раз он участвовал в заседании 11 июля.

18 июля он отсутствовал, так как находился в командировке в Хельсинки. На следующих заседаниях — 25 июля и 1 августа — его не было по неизвестным общественности причинам. Командировок у него в этот период не было, также он не брал выходных дней.

Особенно курьезной кажется ситуация в свете того, что единственной обязанностью Хельме в плане министерства на на эту неделю было указано именно участие в заседании правительства и заседании кабинета министров.

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По данным Delfi, в последнее время Хельме и в министерстве появлялся лишь раз в неделю. Подписывал документы и уходил.

Комментариев у Хельме или его советника к настоящему моменту получить не удалось.

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