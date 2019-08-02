Март Хельме пропустил несколько заседаний правительства подряд. По слухам, и в министерстве он появлялся редко

18 июля он отсутствовал, так как находился в командировке в Хельсинки. На следующих заседаниях — 25 июля и 1 августа — его не было по неизвестным общественности причинам. Командировок у него в этот период не было, также он не брал выходных дней.

Особенно курьезной кажется ситуация в свете того, что единственной обязанностью Хельме в плане министерства на на эту неделю было указано именно участие в заседании правительства и заседании кабинета министров.





По данным Delfi, в последнее время Хельме и в министерстве появлялся лишь раз в неделю. Подписывал документы и уходил.

Комментариев у Хельме или его советника к настоящему моменту получить не удалось.