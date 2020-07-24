Март Хельме: правительство договорилось об ограничениях для иностранных студентов

"Наша цель — избежать постоянного роста сообществ из стран риска, причиной которого преимущественно является образовательная миграция, — сказал главы МВД Март Хельме. — Поэтому я считаю необходимым пересмотреть условия приезда членов семей прибывающих в Эстонию с целью образования иностранцев и условия дальнейшего пребывания в Эстонии после завершения образования. Наш законопроект подает четкий сигнал, что после окончания учебы иностранцы должны возвращаться в свою страну и что образовательная миграция не может быть способом проживания в Эстонии на постоянной основе".

Согласно предложенным поправкам, в дальнейшем членам семей учащихся в Эстонии иностранцев не давали бы долгосрочные визы на одинаковых основаниях со студентами, а иностранные студенты могли бы приглашать своих супругов в Эстонию через два года после приезда для получения образования.

"Отчетливо видно, что иммиграция производит иммиграцию. Если в 2017 году членов семей привез 61 иностранный студент из третьих стран, то в 2019 году уже 151. Всего за два года произошел почти трехкратный рост", — сказал Хельме. Членов семей с собой привозили преимущественно студенты из Нигерии, Бангладеш и Ирана, отмеченных ежегодником КаПо за 2019 года в качестве стран риска.

Согласно предложенным поправкам, иностранцы, живущие в Эстонии с целью получения образования и завершившие обучение, не могли бы ходатайствовать о виде на жительство для постоянного проживания в Эстонии.

Если у иностранца имеется срочный вид на жительство для получения образования и он не выполнил план обучения в необходимом для действия вида на жительство объеме или прервал обучение, срок действия его срочного вида на жительства истек бы, согласно поправкам, через 30 дней после прерывания учебы.