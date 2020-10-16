16.10.2020, 16:44

Март Хельме послал всех геев в Швецию. Ратас заявил, что в правительстве об этом не договаривались

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Март Хельме послал всех геев в Швецию. Ратас заявил, что в правительстве об этом не договаривались
Priit Simson

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал сегодня в социальных сетях обращение к Марту Хельме, в котором назвал высказывания министра внутренних дел в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle ("Немецкая волна") об однополых браках заслуживающими порицания.

В интервью DW Март Хельме объяснил, почему считает брак лишь союзом между мужчиной и женщиной.

Хельме: Это важно для всего народа, потому что без брака, без того, чтобы женщины и мужчины имели детей, нет будущего.

Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак — это (союз. — Ред.) между одной женщиной и одним мужчиной, и все. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем закон о сожительстве. Этого они не готовы делать, что означает то, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали.

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Хельме: Пусть бегут в Швецию. Там все, все на них смотрят более вежливо.

DW: А вы смотрите грубо?

Хельме: Я смотрю действительно недружелюбно.

DW: Сегодня это называется гомофобия.

Хельме: Это не гомофобия. Я сказал бы, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, — гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду.

Реакция премьера

Реакция лидера центристов и главы эстонского правительства, в которую входят министры и от партии Хельме (EKRE), не заставила себя долго ждать. По словам Ратаса, Центристская партия формировала коалицию, где условились о других ценностных оценках.

"Ценностные оценки центристской партии берут начало в Конституции ЭР, которая однозначно говорит, что все наши люди равны перед законом. Никого нельзя дискриминировать, дискриминация или разжигание розни запрещены законом. Эстонская Республика не оценивает ни одного жителя Эстонии, исходя из его сексуальной ориентации, которая никак не может влиять на отношение к нему со стороны нашего государства или правительства.

Ценности Центристской партии записаны также в нашем совместно подписанном коалиционном договоре. Мы вместе договорились, что представляем всех эстоноземельцев, заботливо и толерантно развиваем общество, члены которого чувствуют себя защищенно. Мы обещали осуждать раскалывающую общество риторику. Твои ответы журналисту, учитывая всё это, однозначно заслуживают осуждения.

Долг членов правительства ЭР работать для того, чтобы все наши люди жили бы с каждым днем хоть немного лучше, чем вчера, а эстонский народ, культура, язык и государство существовали в веках. Этого не достичь недружелюбием или грубыми словами, для этого нужны доброта, понимание и совместная работа", - сказал Ратас в своем обращении.

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