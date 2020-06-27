Март Хельме покидает пост председателя EKRE

На заседании совета уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), который проходит сегодня в столичном отеле Radisson Blue Sky, председатель партии Март Хельме заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя.
"Выборы нового председателя партии состоятся на предстоящем конгрессе 4 июля. "Я был председателем партии 8 лет, более десятой части своей жизни. Когда я стал председателем, то поддержка партии была около нуля. Я руководил партией во время проведения двух местных выборов, двух в Рийгикогу, двух в Европарламент и президентских. За это время национальные консерваторы попали в Рийгикогу, правительство и Европарламент и местные самоуправления", — перечислил былые заслуги партии Хельме и добавил, что впереди предстоит еще многое.
Хельме амбициозно заявил, что на следующих выборах EKRE должна стать партией премьер-министра. Политик заявил, что пора выходить из зоны комфорта, поэтому он начинает с себя и передает эстафету дальше, чтобы партия смогла получить заряд энергией.
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