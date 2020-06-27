Март Хельме покидает пост председателя EKRE

"Выборы нового председателя партии состоятся на предстоящем конгрессе 4 июля. "Я был председателем партии 8 лет, более десятой части своей жизни. Когда я стал председателем, то поддержка партии была около нуля. Я руководил партией во время двух местных выборов, двух в Рийгикогу, двух в Европарламент и президентских. За это время национальные консерваторы попали в Рийгикогу, правительство и Европарламент и местные самоуправления", — перечислил былые заслуги партии Хельме и добавил, что впереди предстоит еще многое.

Хельме амбициозно заявил, что на следующих выборах EKRE должна стать партией премьер-министра. Политик заявил, что пора выходить из зоны комфорта, поэтому он начинает с себя и передает эстафету дальше, чтобы партия смогла получить заряд энергией.

Март Хельме поблагодарил всех, кто выдвинул его кандидатуру на пост председателя. "Но я подтверждаю, что не буду баллотироваться и призываю всех проголосовать за Мартина Хельме", — заключил он.