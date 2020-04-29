Март Хельме: погранохрана будет выделена в отдельное подразделение

Задачами погранохраны остаются пограничный контроль, охрана границы, препятствование ее незаконному пересечению, спасательные работы на море и внутренних водоемах, воздушные спасательно-поисковые операции на суше, обнаружение и ликвидация загрязнений моря.

"Выделением в отдельное подразделение пограничной охраны мы гарантируем готовность к кризисам и целостное руководство данной сферой", — сказал Март Хельме.

"Сегодня правительству исполняется год, и одной из оговоренных целей было укрепление погранохраны. Нынешнее чрезвычайное положение показывает, что погранохрана должны быть на передовой и вне зависимости от кризиса быть способна исполнять все свои обязанности", — добавил Хельме.

По словам главы МВД, PPA в условиях нынешнего кризиса в сотрудничестве с партнерами очень хорошо справляется, но нужно укрепить спобность PPA действовать во время кризисов самостоятельно.

Как сказал Хельме, укрепление погранохраны охватывает, помимо создания независимой структуры управления, также создание кризисного резерва PPA или резерва внутренней защиты, дополнительное снаряжение, обучение и обустройство восточной границы.

"Подразделением будет руководить заместитель гендиректора по погранохране", — сказал гендиректор PPA Эльмар Вахер. "По предварительным планам, создание структуры начнется в течение ближайшего месяца. Прежде всего нужно изменить утвержденное министром внутренних дел Положение о Департаменте полиции и погранохраны и штатное расписание", — добавил Вахер.

Создание погранохраны как отдельного подразделения в составе PPA записано в коалиционном договоре.

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