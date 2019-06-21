Март Хельме подготовил поправки в Закон об иностранцах

«Для продвижения имиджа Эстонии как э-государства в нашей стране в одной из первых в мире создается так называемая виза дигитального кочевника, которая позволит приезжать в Эстонию и работать здесь на основании визы людям, которые делают свою работу вне зависимости от местнахождения, по интернету».

Проект поправок предусматривает установление обязанностей для приглашающего сюда на кратковременную работу иностранцев, а также дополнение перечня условий для ходатайства о визе и оснований в отказе в выдачи визы.

Поправки предусматривают возможность у уже живущих здесь иностранцев менять работодателя или учебное заведение в период действия визы.