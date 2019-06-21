Март Хельме подготовил поправки в Закон об иностранцах

Поправки касаются законодательства об иностранцах, о регистре народонаселения и здравоохранении. По словам Хельме, их целью является упорядочить правовое регулирование проживания и работы иностранцев в Эстонии.
«Для продвижения имиджа Эстонии как э-государства в нашей стране в одной из первых в мире создается так называемая виза дигитального кочевника, которая позволит приезжать в Эстонию и работать здесь на основании визы людям, которые делают свою работу вне зависимости от местнахождения, по интернету».
Проект поправок предусматривает установление обязанностей для приглашающего сюда на кратковременную работу иностранцев, а также дополнение перечня условий для ходатайства о визе и оснований в отказе в выдачи визы.
Поправки предусматривают возможность у уже живущих здесь иностранцев менять работодателя или учебное заведение в период действия визы.
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