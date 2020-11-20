Март Хельме: поддержка Майлис Репс в случае вотума недоверия была бы с нашей стороны невозможна

"По моему мнению, это коррупция и злоупотребление служебным положением. Я с этим не мирюсь. Но я больше не в правительстве", — сказал в интервью Хельме.

"Если бы был в правительстве, то на заседании правительства повел бы себя очень решительно. Я уже высказал свою позицию — сказал, что в случае голосования по вотуму недоверия для нашей фракции было бы невозможно поддержать Майлис Репс", — сказал Хельме.

По словам Хельме, председатель EKRE (он же мининстр финансов) Мартин Хельме считает, что необходимо уточнить законодательство в этом вопросе, и случай с Репс не должен быть сейчас причиной, которая бы позволила нарушить рутинную деятельность правительства.

Март Хельме в этом интервью высказал также возмущение тем, что к представителю Центристской партии относятся в ходе скандала мягче. "Мы видим, что в прессе это освещается, но тон здесь совсем другой, чем бывает тогда, когда нападают на нас. Когда нападки на нас, то идут с дубинками, топорами и ломами, а здесь — показывают пальчиком: ой-ой-ой, как некрасиво", — сказал Хельме.

В полном объеме интервью Марта Хельме выйдет в эфире SSS-Radio сегодня в 16 часов.

Напомним, что во вторник издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму. После этой публикации вспыхнул скандал.