Март Хельме — первый заместитель Юри Ратаса в новом правительстве

В ходе обсуждения распорядка работы премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что принцип работы вступившего в должность правительства – коллегиальность и что решения принимаются исключительно через консенсус.

Первым заместителем Юри Ратаса является министр внутренних дел Март Хельме, вторым заместителем – министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Очередность заместителей определена в соответствии с размером представленной в Рийгикогу фракции входящей в правительственную коалицию партии.