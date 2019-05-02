Март Хельме — первый заместитель Юри Ратаса в новом правительстве

На первом заседании новой правительственной коалиции государственный секретарь Таймар Петеркоп сделал обзор распорядка работы правительства, подробнее рассказав о том, как организованы работа министра в качестве члена правительства, общение с Рийгикогу и участие в процессе принятия решений на уровне Европейского союза.
В ходе обсуждения распорядка работы премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что принцип работы вступившего в должность правительства – коллегиальность и что решения принимаются исключительно через консенсус.
Первым заместителем Юри Ратаса является министр внутренних дел Март Хельме, вторым заместителем – министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Очередность заместителей определена в соответствии с размером представленной в Рийгикогу фракции входящей в правительственную коалицию партии.
Премьер-министр также определил сферы ответственности министров и компетенции министров по руководству министерствами. В отличие от организации работы в прошлом теперь Министерством внутренних дел руководит не только министр внутренних дел, но и министр по делам народонаселения в рамках своей сферы ответственности. Другое изменение затронуло Министерство экономики и коммуникаций, где, помимо министра экономики и инфраструктуры, своей сферой ответственности руководит также министр внешней торговли и инфотехнологий. Министерством социальных дел вместо прежних двух министров – министра здоровья и труда и министра социальной защиты – теперь руководит министр социальных дел.
Должностные наименования других министров остались без изменения.