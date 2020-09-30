Март Хельме: передвижные камеры контроля скорости себя полностью оправдали
В Рийгикогу во вторник состоялся инфочас правительства: премьер-министр Юри Ратас и министры ответили на вопросы депутатов.
В Рийгикогу во вторник состоялся инфочас правительства: премьер-министр Юри Ратас и министры ответили на вопросы депутатов.
На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопросы об экономических мерах, принятых для смягчения вызванного коронавирусом кризиса, а также об анализе последствий первой волны вируса.
По словам члена Рийгикогу Юргена Лиги, в отношении экономических мер согласие было достигнуто по трем пунктам: больничные дни, пособие на зарплаты и сокращение и прекращение начисления процентов с налогов. Он попросил премьер-министра высказать свое мнение об оставшихся мерах и высказанной в их адрес критике.
По оценке премьер-министра, пакет экономических мер в целом стал большим подспорьем для экономики. Ратас остановился на инвестициях в рамках дополнительного бюджета, поддержке самоуправлений и мерах EAS и KredEx. По его мнению, все эти меры были применены быстро и эффективно. ”На мой взгляд, пособия, которые мы выдавали — правильные, — сказал премьер-министр. — Они были направлены на стимулирование экономики, сохранение трудовой занятости. Во многом они были направлены на предприятия, занимающиеся экспортом и туризмом”. По словам Ратаса, каждый раз оценивалось влияние применяемых мер на бюджет в случае, если получившие помощь предприятия продолжат свою деятельность. ”Здесь можно честно признать, что это были крупные суммы. Но они вернутся в виде налогов”, — добавил он.
Калле Лаанет спросил премьер-министра об анализе первой волны коронавируса. По словам Ратаса, на уровне правительства этот вопрос рассматривался с первых минут выявления заболевания. Он отметил, что по сравнению с первой волной, в настоящий момент запасы средств личной защиты больше. То же касается и аппаратов искусственной вентиляции легких. Также в день можно делать больше тестов. Повысилась точность анализов и исследований. Был сделан вклад и в поиск вакцины.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас ответил на вопрос Кристена Михала об авиации, объединениях и туризме. Михал сослался на установленные в отношении прямых авиарейсов ограничения и на отмену этих ограничений. Он также задал министру вопрос о финансировании авиакомпании Nordica.
По словам Ааса, причиной для введения ограничений послужили заключенное между Балтийскими странами соглашение и установленные критерии в отношении въезда и выезда из стран. ”Так называемый ”балтийский пузырь” работал отлично. Люди могли передвигаться по Балтийским странам, а заболеваемость относительно долго держалась на низком уровне”, — сказал он. По словам Ааса, для оказания помощи Nordica необходимо быть уверенным, что выделенные средства будут потрачены целенаправленно, позволят предприятию пережить кризис и в будущем приносить прибыль. Предприятие при этом будет готово при необходимости осуществлять рейсы из Таллинна.
Министр внутренних дел Март Хельме ответил на вопрос Тоомаса Кивимяги об использовании передвижных камер контроля скорости и знаков для их обозначения. Министр подтвердил, что согласно закону, при размещении таких камер должен быть установлен и соответствующий указательный знак. Хельме также отметил, что в течение относительно небольшого срока использования передвижных камер число выявленных правонарушений выросло в несколько раз, т.е. камеры себя полностью оправдали.
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