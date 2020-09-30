Март Хельме: передвижные камеры контроля скорости себя полностью оправдали

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопросы об экономических мерах, принятых для смягчения вызванного коронавирусом кризиса, а также об анализе последствий первой волны вируса.

По словам члена Рийгикогу Юргена Лиги, в отношении экономических мер согласие было достигнуто по трем пунктам: больничные дни, пособие на зарплаты и сокращение и прекращение начисления процентов с налогов. Он попросил премьер-министра высказать свое мнение об оставшихся мерах и высказанной в их адрес критике.

По оценке премьер-министра, пакет экономических мер в целом стал большим подспорьем для экономики. Ратас остановился на инвестициях в рамках дополнительного бюджета, поддержке самоуправлений и мерах EAS и KredEx. По его мнению, все эти меры были применены быстро и эффективно. ”На мой взгляд, пособия, которые мы выдавали — правильные, — сказал премьер-министр. — Они были направлены на стимулирование экономики, сохранение трудовой занятости. Во многом они были направлены на предприятия, занимающиеся экспортом и туризмом”. По словам Ратаса, каждый раз оценивалось влияние применяемых мер на бюджет в случае, если получившие помощь предприятия продолжат свою деятельность. ”Здесь можно честно признать, что это были крупные суммы. Но они вернутся в виде налогов”, — добавил он.

Калле Лаанет спросил премьер-министра об анализе первой волны коронавируса. По словам Ратаса, на уровне правительства этот вопрос рассматривался с первых минут выявления заболевания. Он отметил, что по сравнению с первой волной, в настоящий момент запасы средств личной защиты больше. То же касается и аппаратов искусственной вентиляции легких. Также в день можно делать больше тестов. Повысилась точность анализов и исследований. Был сделан вклад и в поиск вакцины.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас ответил на вопрос Кристена Михала об авиации, объединениях и туризме. Михал сослался на установленные в отношении прямых авиарейсов ограничения и на отмену этих ограничений. Он также задал министру вопрос о финансировании авиакомпании Nordica.