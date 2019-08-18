Март Хельме ответил экс-министрам: в отставку не подам, надо исправлять за вами ошибки

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Mart Helme Foto: Tiit Blaat

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме ответил экс-министрам, призвавших его подать в отставку, что не собирается покидать свой пост. Он сослался на то, что надо исправлять ошибки, которые они допустили, будучи министрами.