18.08.2019, 14:16
Март Хельме ответил экс-министрам: в отставку не подам, надо исправлять за вами ошибки(2)
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме ответил экс-министрам, призвавших его подать в отставку, что не собирается покидать свой пост. Он сослался на то, что надо исправлять ошибки, которые они допустили, будучи министрами.
Спасавшего во время паводка людей могут отправить в тюрьму
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова