Март Хельме ответил экс-министрам: в отставку не подам, надо исправлять за вами ошибки

"Нет ничего плохого в том, что руководитель предлагает своим подчиненным покинуть пост по собственному желанию. Нет ничего плохого и в том, что новый руководитель желает сформировать свою команду. Нет ничего плохого в том, что в распечатанном с компьютера бланке указаны имена лиц, которые неизбежно должны участвовать в принятии решения", - пишет Хельме.

По их словам, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын министр финансов Мартин Хельме перешли вредят репутации и безопасности Эстонии, тем самым они перешли "красную черту".

Экс-министры в своем письме указывают на то, что министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын министр финансов Мартин Хельме вредят репутации и безопасности Эстонии и тем самым они перешагнули "красную черту".

Хельме же уверен, что "красную черту" уже давно перешагнули авторы открытого письма и нынешнее правительство сталкивается с неизбежной задачей исправления допущенных ранее ошибок.



