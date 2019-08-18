18.08.2019, 14:16

Март Хельме ответил экс-министрам: в отставку не подам, надо исправлять за вами ошибки

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rus.delfi.ee
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Mart Helme
Mart HelmeFoto: Tiit Blaat

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме ответил экс-министрам, призвавших его подать в отставку, что не собирается покидать свой пост. Он сослался на то, что надо исправлять ошибки, которые они допустили, будучи министрами.

Утром политики Калле Лаанет, Маргус Лейво, Ханно Певкур, Катри Райк, Мярт Раск, Айн Сеппик и Олари Тааль, написали Марту Хельме открытое письмо и призвали его уйти в отставку. Несколько часов спустя Хельме опубликовал ответ экс-министрам.

В своем письме Хельме политики указали на то, что заставлять главу PPA Эльмара Вахера покидать пост свой пост было неуместно. При этом они сравнивают, что в качестве приема Хельме использовали методы Германии 30-х годов и следственных органов СССР.

Хельме начал свой ответ на этот упрек, назвав его неадекватным и пропагандистским.

"Нет ничего плохого в том, что руководитель предлагает своим подчиненным покинуть пост по собственному желанию. Нет ничего плохого и в том, что новый руководитель желает сформировать свою команду. Нет ничего плохого в том, что в распечатанном с компьютера бланке указаны имена лиц, которые неизбежно должны участвовать в принятии решения", - пишет Хельме.

По их словам, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын министр финансов Мартин Хельме перешли вредят репутации и безопасности Эстонии, тем самым они перешли "красную черту".

Экс-министры в своем письме указывают на то, что министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын министр финансов Мартин Хельме вредят репутации и безопасности Эстонии и тем самым они перешагнули "красную черту".

Хельме же уверен, что "красную черту" уже давно перешагнули авторы открытого письма и нынешнее правительство сталкивается с неизбежной задачей исправления допущенных ранее ошибок.


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