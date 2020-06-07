Март Хельме о стрельбе возле заправки: особенно трагично, что пострадали невинные люди(34)
Министр внутренних дел Март Хельме выразил соболезнования жертвам трагедии в Лихула.
Министр внутренних дел Март Хельме выразил соболезнования жертвам трагедии в Лихула.
”Выражаю соболезнования близким людей, погибшим сегодня ночью в результате трагических событий. Пострадавшим же желаю скорейшего выздоровления”, — сказал министр.
Он признал, что речь идет о крайне прискорбном случае. ”Невероятно, что у нас в Эстонии могут происходить такие случаи. Особенно трагичен тот факт, что в деле замешаны совершенно невинные люди, в том числе дети”, — отметил Хельме и поблагодарил полицию, службу быстрого реагирования и врачей, благодаря которым ситуацию быстро взяли под контроль.
”Безусловно мы вместе с полицией тщательно проанализируем случившееся и сделаем из него выводы”, — добавил министр.
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