07.06.2020, 11:51

Март Хельме о стрельбе на заправке: особенно трагично, что пострадали невинные люди

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Mart Helme
Mart HelmeFoto: Rauno Volmar

Министр внутренних дел Март Хельме выразил соболезнования жертвам трагедии в Лихула.

”Выражаю соболезнования близким людей, погибшим сегодня ночью в результате трагических событий. Пострадавшим же желаю скорейшего выздоровления”, — сказал министр.

Он признал, что речь идет о крайне прискорбном случае. ”Невероятно, что у нас в Эстонии могут происходить такие случаи. Особенно трагичен тот факт, что в деле замешаны совершенно невинные люди, в том числе дети”, — отметил Хельме и поблагодарил полицию, службу быстрого реагирования и врачей, благодаря которым ситуацию быстро взяли под контроль.

”Безусловно мы вместе с полицией тщательно проанализируем случившееся и сделаем из него выводы”, — добавил министр.

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