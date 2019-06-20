20.06.2019, 15:30

Март Хельме о снижении алкогольных акцизов: Латвия поступает разумно

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi Aas
Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi AasFoto: Tiit Blaat

Сегодня министр внутренних дел Март Хельме сказал на пресс-конференции правительства, что Латвия, намереваясь снизить с 1 июля акцизы на алкоголь, поступает разумно. Разумнее, чем предыдущие эстонские правительства.

Хельме сказал, что утверждения, будто нынешнее правительство попало со снижением акцизов впросак, не соответствуют действительности и на самом деле наши поступления увеличатся. Также мы вернем себе алкотуристов.

По словам министра, никакой катастрофы для Эстонии из-за ответного шага Латвии не последует. По его мнению, ”это не станет основанием для массовой приграничной торговли и алкотуризма”.

”Налоговые поступления в результате снижения нами акциза увеличатся”, — заверил Хельме.

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