Март Хельме о снижении алкогольных акцизов: Латвия поступает разумно

Хельме сказал, что утверждения, будто нынешнее правительство попало со снижением акцизов впросак, не соответствуют действительности и на самом деле наши поступления увеличатся. Также мы вернем себе алкотуристов.

По словам министра, никакой катастрофы для Эстонии из-за ответного шага Латвии не последует. По его мнению, ”это не станет основанием для массовой приграничной торговли и алкотуризма”.

”Налоговые поступления в результате снижения нами акциза увеличатся”, — заверил Хельме.