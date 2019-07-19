Март Хельме о словах Кальюлайд: как раз министры должны извиняться после глупых высказываний президента

Тем самым Хельме ответил на слова президента, сказанные в интервью изданию Foreign Policy, где она призналась, что ненавидит EKRE и надеется, что партия вскоре прекратит свое нынешнее поведение.

”Если она провозглашает на весь мир, что ненавидит партию, получившую солидный мандат от избирателей, то у нее очевидно, что-то не в порядке с нервной системой”, — сказал Хельме. ”В политике мировоззрение может быть различным, но со слепой ненавистью в политике делать нечего”, — добавил лидер консерваторов.

По мнению Хельме, президент не отдает себе отчет в том, кто она есть, какую должность занимает, а также какие полномочия и обязанности у нее есть.

Ведя себя таким образом, президент, по словам Хельме, вредит имиджу Эстонии за рубежом.

”Из провозглашенных ею ста свободных от ненависти дней, не получилось ни одного. Когда она носила джемпер, где было написано ”слово - свободно”, то это для нее означает свободу очерняющего оппонентов слова”, — сказал Хельме.