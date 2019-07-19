Март Хельме о словах Кальюлайд: как раз министры должны извиняться после глупых высказываний президента(2)
Председатель Эстонской консервативной народной партии и министр внутренних дел Март Хельме считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд пытается влиять на внутреннюю политику через политику внешнюю с тем, чтобы с помощью негативных комментариев в адрес EKRE оказать давление на премьер-министра Юри Ратаса. Цель — заставить его разрушить коалицию и допустить в правительство либералов.
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