Март Хельме о словах Кальюлайд: как раз министры должны извиняться после глупых высказываний президента(4)
Председатель Эстонской консервативной народной партии и министр внутренних дел Март Хельме считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд пытается влиять на внутреннюю политику через политику внешнюю с тем, чтобы с помощью негативных комментариев в адрес EKRE оказать давление на премьер-министра Юри Ратаса. Цель — заставить его разрушить коалицию и допустить в правительство либералов.
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
Мать десятерых детей "сгорела" в СИЗО: как над ней издевались
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
У убитой в Москве стюардессы была любопытная подработка