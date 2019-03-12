Март Хельме о русскоязычном образовании: начнем с детских садов и за несколько лет переведем школы на эстонский язык

”Совершенно единое мнение, что система образования должна перейти на эстонский язык. Центристская партия тоже с этим не спорит”, — сказал он.

"Никто не поддерживает того варианта, который имеется сейчас, компрессия эстонских и русских детей в одни школы, 60/40, все это показуха. На этой бессмысленной игре в интеграцию, которая наблюдалась в Эстонии несколько десятилетий, далеко не уедешь”, — сказал Хельме.

”У нас имеется очень четкое видение, что мы начнем подготовку учителей, начнем с детских садов, вырастим говорящих по-эстонски детей для эстоноязычной школы и в течение нескольких лет, когда у нас будут учителя, учебные пособия и методики, перейдем на эстонский язык. Ни у одного из трех партнеров нет возражений. Разве что у Яны Тоом, но это личное. Пусть защищает русскоязычное образование в Европарламенте на пару с Татьяной Жданок”, — сказал Хельме.