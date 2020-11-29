Март Хельме о противниках референдума о браке из Isamaa: нужно подумать об их замене

В течение последних дней несколько известных членов входящей в правительственную коалицию партии Isamaa добавили к своему профилю в социальных соцсетях значок, обозначающий их отрицательное отношение к планируемому в Эстонии референдуму о браке.

Сначала это сделал бывший министр окружающей среды Сийм-Валмар Кийслер, а вчера этуакцию поддержали Виктория Ладынская-Кубитс и Юллар Саарамяэ.

В ежевоcкресной радиопрограмме "Räägime asjast" свое мнение на эту тему высказали видные члены другой правящей партии — EKRE — Март Хельме, Анти Пооламетс и министр финансов Мартин Хельме. Они согласились, что такое развитие событий — "дело серьезное".

Бывший глава МВД, а ныне депутат Рийгикогу Март Хельме посоветовал партнерам по правящей коалиции заменить отклоняющихся от партийной линии парламентариев.

"Этот гнойник же будет разрастаться", — отметил Хельме, говоря о разногласиях во фракции Isamaa.

Министр финансов Мартин Хельме заметил, что проявление таких разногласий может привести к распаду фракции — если не соблюдать при голосовании партийную позицию, то поддержание партийной дисциплины будет все более тяжелым делом и ничего хорошего от этого ждать в отдаленной перспективе нельзя.