Март Хельме — о ненависти Кальюлайд к EKRE: у нее, очевидно, что-то не в порядке с нервной системой(8)
Председатель Эстонской консервативной народной партии и министр внутренних дел Март Хельме считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд пытается влиять на внутреннюю политику через политику внешнюю с тем, чтобы с помощью негативных комментариев в адрес EKRE оказать давление на премьер-министра Юри Ратаса. Цель — заставить его разрушить коалицию и допустить в правительство либералов.
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