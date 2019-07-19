19.07.2019, 18:30

Март Хельме — о ненависти Кальюлайд к EKRE: у нее, очевидно, что-то не в порядке с нервной системой

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rus.delfi.ee
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Mart Helme
Mart HelmeFoto: Rauno Volmar

Председатель Эстонской консервативной народной партии и министр внутренних дел Март Хельме считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд пытается влиять на внутреннюю политику через политику внешнюю с тем, чтобы с помощью негативных комментариев в адрес EKRE оказать давление на премьер-министра Юри Ратаса. Цель — заставить его разрушить коалицию и допустить в правительство либералов.

Тем самым Хельме ответил на слова президента, сказанные в интервью изданию Foreign Policy, где она призналась, что ненавидит EKRE и надеется, что партия вскоре прекратит свое нынешнее поведение.

”Если она провозглашает на весь мир, что ненавидит партию, получившую солидный мандат от избирателей, то у нее очевидно, что-то не в порядке с нервной системой”, — сказал Хельме. ”В политике мировоззрение может быть различным, но со слепой ненавистью в политике делать нечего”, — добавил лидер консерваторов.

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По мнению Хельме, президент не отдает себе отчет в том, кто она есть, какую должность занимает, а также какие полномочия и обязанности у нее есть.

Ведя себя таким образом, президент, по словам Хельме, вредит имиджу Эстонии за рубежом.
”Из провозглашенных ею ста свободных от ненависти дней, не получилось ни одного. Когда она носила джемпер, где было написано ”слово - свободно”, то это для нее означает свободу очерняющего оппонентов слова”, — сказал Хельме.

Глава МВД Эстонии также добавил, что на недавней встрече министров внутренних дел ЕС в Хельсинки он не заметил никакого отчуждения или неприязни в отношении Эстонии. Наоборот, все документы обсуждались очень конструктивно, открыто, дружественно и аргументированно.

”Ситуация скорее такая, что мы как министры должны сглаживать на международной арене глупые высказывания президента”, — отметил Хельме, добавив, что в данном интервью Кальюлайд в очередной раз повела себя не как глава государства, а как эмоционально взвинченная женщина.

Хельме отметил, что данное 26 мая интервью появилось 18 июля. За месяц до этого Керсти Кальюлайд, выступая в Рийгикогу, призвала к ”ста дням, свободным от ненависти”.

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