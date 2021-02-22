Март Хельме назвал геев извращенцами. Это попало в рапорт Совета Европы

Примечательно, что среди проблемных с этой точки зрения стран упоминается Эстония, наряду с Венгрией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной и Россией. Наша страна попала в этот список благодаря высказываниям бывшего министр внутренних дел Марта Хельме.

Высказывание Хельме от 2017 года на портале "Uued uudised" было приведено в разделе, в котором говорится о необходимости упразднения уничижительных речей и комментариев. Здесь же упоминаются Болгария, Венгрия, Россия, Босния и Герцеговина. В других главах Эстония не фигурирует, зато фигурируют Литва, Хорватия, Великобритания, Турция, Сербия, Польша, Чехия, Румыния, Грузия, Северная Македония и Словакия.

Речь идет о следующих словах Хельме:

”Возглавляемое нами местное самоуправления ни в коем случае не дало бы разрешения на проведения гей-шествий или -парадов, поскольку их поведение носит провокационный характер и не нравится подавляющей части населения Эстонии. Такие демонстрации могут привести к легким и тяжелым нарушениям общественного порядка. Полицейские и так перегружены работой. Так почему они должны еще и охранять какие-то парады извращенцев?”

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