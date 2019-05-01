Март Хельме назначил своим советником офицера, который глумился над женщиной во время собеседования в Силы обороны

В 2012 году в Eesti Ekspress вышла статья под названием ”Офицер издевался над женщиной во время собеседования при приеме на работу в Силы обороны”.

28-летнюю Кярт повергло в шок собеседование, во время которого ее попросили нарисовать овцу, обвинили в том, что она разбила витрину бара и спросили, из чего сделана Луна.

На собеседовании, где вопросов относительно личной жизни задавать нельзя, Марк Майоров, тогдашний исполняющий обязанности руководителя Центра логистики Сил обороны, спрашивал у Кярт, чем занимаются ее родители, есть ли у нее сестры или братья, каково ее семейное положение. Девушка отвечала, хотя на таком собеседовании вопросов о личной жизни задавать нельзя.

Интервьюер вошел во вкус и спрашивал дальше. Например, о том, как называется самая близкая к Земле звезда, как далеко она находится, и сколько времени уйдет на то, чтобы до нее долететь. Среди его вопросов были и такие: "Из чего сделана Луна? Это не ваш ли спутник жизни во время Бронзовой ночи воровал Sprite?"