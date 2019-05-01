01.05.2019, 13:35

Март Хельме назначил своим советником офицера, который глумился над женщиной во время собеседования в Силы обороны


rus.delfi.ee
EST
Март Хельме назначил своим советником офицера, который глумился над женщиной во время собеседования в Силы обороны
Ekspress Meedia, mil.ee

Министр внутренних дел Март Хельме назначил своим советником Марка Майорова, который много лет назад издевался над женщиной во время приема на работу в Силы обороны.

В 2012 году в Eesti Ekspress вышла статья под названием ”Офицер издевался над женщиной во время собеседования при приеме на работу в Силы обороны”.

28-летнюю Кярт повергло в шок собеседование, во время которого ее попросили нарисовать овцу, обвинили в том, что она разбила витрину бара и спросили, из чего сделана Луна.

На собеседовании, где вопросов относительно личной жизни задавать нельзя, Марк Майоров, тогдашний исполняющий обязанности руководителя Центра логистики Сил обороны, спрашивал у Кярт, чем занимаются ее родители, есть ли у нее сестры или братья, каково ее семейное положение. Девушка отвечала, хотя на таком собеседовании вопросов о личной жизни задавать нельзя.

Интервьюер вошел во вкус и спрашивал дальше. Например, о том, как называется самая близкая к Земле звезда, как далеко она находится, и сколько времени уйдет на то, чтобы до нее долететь. Среди его вопросов были и такие: "Из чего сделана Луна? Это не ваш ли спутник жизни во время Бронзовой ночи воровал Sprite?"

В итоге, Кярт, которая многие годы работала в сфере недвижимости и имеет степень магистра, работу не получила. Майоров же рассказал Ekspress, что помнит встречу с ней. ”Собеседование были типичным для Сил обороты, каждый раз разным. Во время беседы оцениваются профессиональные особенности человека, интеллект, желание защищать страну и патриотизм”.

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