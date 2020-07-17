Март Хельме: надо немного шире смотреть на вещи и не зацикливаться на Кайтселийте

"Факт заключается в том, что ополченцы Кайтселийта, во-первых, добровольцы, во-вторых, мы платим им за оказание помощи довольно приличную сумму и оплата почасовая. Мы сделали расчеты и увидели, что государству будет экономически более выгодно иметь структурные единицы, в которых будут служить специально обученные люди с необходимым снаряжением", — передает RusERR слова Марта Хельме.

"Чем они будут заниматься? Они станут охранять границу, если ее придется вновь закрыть. Также есть такая служба, как охрана объектов. Это не только министерства, но и склады. То есть это различные объекты, в том числе, например, Дом радио, который при определенных обстоятельствах потребуется взять под компетентную защиту. И в-третьих, это обуздание массовых беспорядков. Мистификация Кайтселийта здесь неуместна. Надо немного шире смотреть на вещи и не зацикливаться на Кайтселийте. Это отличное и необходимое дело, но перед ополчением стоит задача по обороне, а не обеспечению внутренней безопасности", — добавил министр внутренних дел Март Хельме.