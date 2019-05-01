Март Хельме: начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм — это новый ориентир в эстонской политической борьбе

”Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм — это новый ориентир в эстонской политической борьбе. Для уничтожения политика больше не боятся втягивать в грязную игру всю семью, жену и несовершеннолетних детей”, — заметил Хельме.

Он подчеркнул, что считает абсолютно неприемлемым то, что в Эстонии жизнь людей начинают уничтожать без выяснения обстоятельств и решения суда, поддерживая анонимные комментарии.

”Я считаю неприемлемым то, что во имя политики начали топтать Презумпцию невиновности, главный принцип правового государства”, — добавил он. ”Против Презумпции невиновности в понедельник в Рийгикогу выступила президент Керсти Кальюлайд”.

Хельме считает, что как министр внутренних дел, он должен восстановить в Эстонии конституционный порядок, согласно которому никогда нельзя обвинять в преступлении прежде, чем в силу вступит решение суда.

”Я поддерживаю решение Марти Куузика покинуть должность министра и сосредоточиться на защите себя и своей семьи. Скоро мы представим Юри Ратасу имя нового кандидата на должность министра ИТ и внешней торговли”.