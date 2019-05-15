Март Хельме на инфочасе в Рийгикогу: я — яркая личность и альфа-самец

В среду в эстонском парламенте прошел традиционный инфочас, на котором обычно на вопросы депутатов отвечает премьер-министр. Однако сегодня его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Наряду с ним ответы парламентариям давали также министр государственного управления Яак Ааб и министр культуры Тынис Лукас.
Представители оппозиции просто-таки завалили лидера EKRE вопросами, касающимися его прошлых противоречивых высказываний, отношений его партии с посетившей Таллинн главой французских правых популистов-националистов Марин Ле Пен, его теории относительно "глубинного" или "закулисного" государства (süvariik - эст.), в котором правят спецслужбы, и много другого.
Хельме с трибуны парламента также пообещал, что пенсии в Эстони за четыре года увеличатся вдвое. Он добавил еще, что партия занимается проблемой снижения ставок подоходного налога и акцизов на топливо и алкоголь.
Представитель Парти реформ Урмас Круузе спросил у министра, как знак "ОК/ хорошего настроения" (кольцо из указательного и большого пальца руки), раскалывает общество. "Это ваше извращенное толкование", - ответил Март Хельме, добавив, что ни Юри Ратас, ни глава МИД Урмас Рейнсалу не требовали от EKRE взвесить отмену визита Марин Ле Пен.
Соцдем Рийна Сиккту объяснила Хельме-ст, что у жестов имеются договорные значения, которые меняются со временем. В качестве примера она привела жест средним пальцем, т.н. Длинный Пеэтер, который считается крайне невежливым. "Либералы договорились, что это знак пальцами означает нечто другое, мы жестом "ОК" показываем знак хорошего настроения".
По окончании инфочаса Март Хельме заявил также, что он является яркой личностью и альфа-самцом.