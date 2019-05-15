Март Хельме на инфочасе в Рийгикогу: я — яркая личность и альфа-самец

Представители оппозиции просто-таки завалили лидера EKRE вопросами, касающимися его прошлых противоречивых высказываний, отношений его партии с посетившей Таллинн главой французских правых популистов-националистов Марин Ле Пен, его теории относительно "глубинного" или "закулисного" государства (süvariik - эст.), в котором правят спецслужбы, и много другого.

Хельме с трибуны парламента также пообещал, что пенсии в Эстони за четыре года увеличатся вдвое. Он добавил еще, что партия занимается проблемой снижения ставок подоходного налога и акцизов на топливо и алкоголь.