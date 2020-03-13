13.03.2020, 15:31

Март Хельме: на границах люди будут заполнять анкеты. Сознательное распространение инфекционных заболеваний наказуемо!


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PPA Peadirektor Elmar Vaher ja siseminister Mart Helme annavad ülevaate 2019. aastast siseturvalisuse tagamisel
Foto: Kretel Kuusk

Как сообщило правительство, с введением чрезвычайного положения, люди на границах должны будут заполнять анкеты и указывать, из какой страны они приехали и по какой причине там находились.

Министр внутренних дел Март Хельме сказал, что действующий закон предусматривает наказание за сознательное распространение инфекционных заболеваний. Он пояснил, что прибывающим в страну людям будет предоставляться соответствующая информация. Если с жителями Эстонии, по его словам все ясно: ”они приезжают домой”, то относительно иностранцев однозначных решений пока нет.

Заполняемые анкеты будут бумажными. Указанные в них данные будут заноситься в единую дигитальную систему.

Утром на пресс-конференции правительства Хельме сообщил, что для гарантии того, что инфицированные коронавирусом будут оставаться на домашнем карантине, видимо, придется что-то подписать.

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"Человек даст подпись, что не будет покидать свое место жительства по адресу", — объяснил Март Хельме.

Идею с подписями одобрил и премьер-министр Юри Ратас. По его словам, будут внедрены конкретные меры.

"Что это означает? конечно же, это означает, что человек будет давать подпись. Будут проводиться случайные проверки. Если карантин а две недели, то так оно и будет", — прокомментировал Ратас.

Что касается закрытия образовательных учреждений, Хельме пояснил, что дети старше 7 лет уже могут оставаться дома одни, чтобы родители могли продолжать работать, а вот с детьми дошкольного возраста ситуация сложнее, поэтому и было решено пока не закрывать детские сады. Министр отметил, что если родитель вынужден идти на работу, то на помощь должны прийти местные самоуправления, и соответствующая договоренность имеется.

Ранее на пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк сказал, что что, конечно же, в случае опасности заражения можно закрыть отдельный садик или группы, но пока такая необходимость не возникла, дошкольные учреждения продолжат работу. Закрытия всех детских садов Кийк также не исключил, однако делать это именно сейчас, по его словам неразумно и необоснованно.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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