Март Хельме: на границах люди будут заполнять анкеты. Сознательное распространение инфекционных заболеваний наказуемо!

Министр внутренних дел Март Хельме сказал, что действующий закон предусматривает наказание за сознательное распространение инфекционных заболеваний. Он пояснил, что прибывающим в страну людям будет предоставляться соответствующая информация. Если с жителями Эстонии, по его словам все ясно: ”они приезжают домой”, то относительно иностранцев однозначных решений пока нет.

Заполняемые анкеты будут бумажными. Указанные в них данные будут заноситься в единую дигитальную систему.

Утром на пресс-конференции правительства Хельме сообщил, что для гарантии того, что инфицированные коронавирусом будут оставаться на домашнем карантине, видимо, придется что-то подписать.

"Человек даст подпись, что не будет покидать свое место жительства по адресу", — объяснил Март Хельме.

Идею с подписями одобрил и премьер-министр Юри Ратас. По его словам, будут внедрены конкретные меры.

"Что это означает? конечно же, это означает, что человек будет давать подпись. Будут проводиться случайные проверки. Если карантин а две недели, то так оно и будет", — прокомментировал Ратас.

Что касается закрытия образовательных учреждений, Хельме пояснил, что дети старше 7 лет уже могут оставаться дома одни, чтобы родители могли продолжать работать, а вот с детьми дошкольного возраста ситуация сложнее, поэтому и было решено пока не закрывать детские сады. Министр отметил, что если родитель вынужден идти на работу, то на помощь должны прийти местные самоуправления, и соответствующая договоренность имеется.