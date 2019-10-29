Март Хельме: мы нашли кандидата на пост министра внешней торговли и инфотехнологий

"Кандидат имеется. У нас есть договоренность с этим человеком. Есть договоренность и с премьер-министром. Когда он вернется из Америки, мы представим кандидата ему", — сказал Хельме.

Лидер EKRE отказался назвать имя возможного будущего министра — он отметил, что для утверждения кандидатуры на следующей неделе совет уполномоченных партии проведет интернет-встречу.

В субботу Март Хельме заявил, что у EKRE есть семь или восемь кандидатов на пост министра внешней торговли и инфотехнологий, но партия может и не выдвинуть конкретного кандидата, пока министр юстиции Райво Аэг не представит устраивающего EKRE кандидата на должность генпрокурора.

По словам Хельме, партия приняла решение не тянуть с выдвижением кандидата на министерский пост& "Как я понял, Райво Аэг озвучил ERR четкую позицию, что он тянуть не намерен. Нас это совершенно устраивает".