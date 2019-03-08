Март Хельме: мне не жаль, что реформисты получили по носу. Они это заслужили

”Мы ждали, каким будет это решение. Если они так решили, то вероятно, мы будем проводить друг с другом консультации. Центристская партия — более крупный партнер, чем мы. Думаю, мне следует ждать звонка Ратаса”.

Что будет, если сотрудничество EKRE предложат и реформа, и центр? ”Нас не интересует имя партии, с которой создавать коалицию, нас интересует что будет в коалицонном договоре. Мы находимся в позиции, когда мы можем диктовать содержание договора”, — отметил Хельме.

Политик отметил, что решение центристов не было неожиданным. ”Можно было предположить, да. Вся эта предвыборная риторика, сглаживание налогового хаоса и все эти разговоры Кайи Каллас…Я считаю, что Кая Каллас во время предвыборной кампании вела себя глупо, а позже — еще глупее. Мне не жаль, что они получили по носу. Они это заслужили”, — заявил Хельме.