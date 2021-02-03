03.02.2021, 19:01

Март Хельме: каков внешнеполитический курс нового правительства? Наводнить государство славянами?

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EST 9
Helmede pressikonverents
Helmede pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Экс-министр внутренних дел Эстонии Март Хельме на портале ERR оценил экономический и политический курс нового правительства в характерных для себя выражениях. Без упоминания геев и эмигрантов не обошлось.

В своей колонке Март Хельме задается вопросом, каков же внешнеполитический курс нового правительства. И констатирует:

  • Во-первых, никакой самостоятельной внешней политики.
  • Во-вторых, открыть границы, как иностранной рабочей силе и беженцам, так и диссидентам из соседних стран.
  • В-третьих, наше светлое будущее нам обеспечат геи.
  • В-четвертых, для обеспечения безопасности Эстонии наводним наше государство славянами, недовольными правительствами своих собственных стран.
  • В-пятых, самостоятельная и мастерская дипломатия не нужна, а в случае беды можно пожаловаться в Брюссель или Вашингтон.
  • И в-шестых, национальная государственность – от дьявола, а борьба с превосходством белых является приоритетом наших международных отношений. Эстонец, стыдись, что ты белый, и признай свою вину за работорговлю, завоевание и грабеж колоний!
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9 ноября 2020 года министр внутренних дел ЭР Март Хельме заявил о том, что уходит в отставку, а через два месяца - после коррупционного скандала в Porto Franco его примеру последовало всё коалиционное правительство центристов, EKRE и Isamaa.

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