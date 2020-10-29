Март Хельме: к выявлению нелегальных мигрантов могут подключить Языковую инспекцию

"Несмотря на пандемию, Эстония остается страной, в которую хотят попасть мигранты. Прежде всего это касается восточных стран. Основную массу здесь составляют граждане Украины, России и Белоруссии, а также Грузии и Молдавии", цитирует выступление Хельме rus.err со ссылкой на Радионовости ERR.

По оценке министра, люди в основном хотят попасть в Эстонию на заработки. "Но также многие хотят в дальнейшем переехать в другие страны Шенгенской зоны".

"Мы сотрудничаем с Налогово-таможенным департаментом, но поступило также предложение подключить Языковую инспекцию", — сообщил Хельме.

Он отметил, что многие мигранты не владеют эстонским языком на должном уровне, хотя работа на определенных должностях, например, в секторе обслуживания, требует этого.