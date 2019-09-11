Март Хельме хотел бы отменить визовый режим для граждан Украины

Март Хельме отметил, что лидеры EKRE заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем.

"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", — подчеркнул Март Хельме.

Хельме считает, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

Напомним, что для граждан Украины безвизовый режим с Европейским союзом вступил в силу с 11 июня 2017 года.