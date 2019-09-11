Март Хельме хотел бы отменить визовый режим для граждан Украины

Министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию, пишет rus.err.ee.
Март Хельме отметил, что лидеры EKRE заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем.
"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", — подчеркнул Март Хельме.
Хельме считает, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
Напомним, что для граждан Украины безвизовый режим с Европейским союзом вступил в силу с 11 июня 2017 года.
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